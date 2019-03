Soziales in Moers: Immer mehr Mitglieder im Sozialverband

Soziales in Moers

Moers Beim VdK Niederrhein steht jetzt der kleine Kreisverbandstag an.

Ob man um seine Erwerbsminderungsrente streitet oder um einen Pflegesatz, wer Rechtsunterstützung für seine Anliegen benötigt, kann bei dem Sozialverband VdK oft auf Unterstützung hoffen. Über 1,1 Millionen Euro erstritt der VdK Niederrhein für seine Mitglieder allein im Jahr 2018. Dass immer mehr Menschen die Hilfe des Verbandes suchen und die sozialen Systeme unter immer größerem Veränderungsdruck stehen, machte der Vorstand des Kreisverbandes im Vorfeld des kleinen Verbandstages deutlich. Denn aktuell hat der VdK Niederrhein 27.770 Mitglieder vor fünf Jahren waren es 27.702. Allein im vergangenen Jahr konnte der Verband einen Zuwachs von 5,5 Prozent an Mitgliedern verzeichnen – insbesondere in der Gruppe von 46 bis 65 Jahren. Und auch in diesem Jahr reißt die Welle nicht ab: 905 neue Mitglieder sind dabei, 2018 waren es insgesamt 3324 Neuzugänge.