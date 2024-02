Einbürgerungen in Moers Der deutsche Pass wird immer beliebter

Immer mehr aus dem Ausland stammende Menschen erwerben die deutsche Staatsbürgerschaft. 1047 Einbürgerungen gab es im Jahr 2022 im Kreis Wesel, fast zweimal so viel wie 2021 (537). Das geht aus einer aktuellen Statistik des Landesbetriebs NRW. Auch in Moers haben sich die Zahlen fast verdoppelt: 397 Personen erhielten 2022 den deutschen Pass, 2021 waren es 211. In Kamp-Lintfort gab es 124 Einbürgerungen gegenüber 67 im Vorjahr. Noch deutlicher ist der Anstieg in Neukirchen-Vluyn: Dort wurden 2022 43 Einbürgerungen verzeichnet – gut viermal so viele wie 2021 (10). In Rheurdt (Kreis Kleve) sind die Zahlen von vier auf elf gestiegen.