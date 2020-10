Soziales in Moers : Im Wallzentrum gibt es wieder eine „Mahlzeit“

Moers Ab dem 28. Oktober wird im „W“ wieder der Tisch gedeckt: Ein Rezept aus dem Restaurant „Little John’s“ macht den Auftakt. Es handelt sich um eine Initiative des Projekts „Das W – Zentrum für urbanes Zusammenleben“.

Zum Start am 28. Oktober wird ein prominentes Rezept serviert: Tim Lellau, Koch des Restaurants „Little John’s“ in Neukirchen-Vluyn, spendet zur Wiederaufnahme sein Lieblingsrezept. In den darauffolgenden Ausgaben wird auch Nils Brodersen vom „Café Mondrian“ dem Kooperationsprojekt ein Rezept widmen. Bürger sind herzlich eingeladen, ihr eigenes Lieblingsrezept an dasw@schlosstheater-moers.de zu mailen und so im Rahmen der „Mahlzeit“ mit anderen Menschen zu teilen.