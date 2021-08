Kunst in Moers : Im Seewerk trifft die Kunst auf die Natur

Freuen sich auf die Ausstellung: Eva Marxen, Josef Sracic, Angelika Petri, Frank Merks, Manuel Franke und Wolfgang Thoenes. Foto: Rüdiger Bechhaus

Moers Die neue Jahresausstellung am Silbersee ist dem Düsseldorfer Bildhauer Manuel Franke gewidmet. Seine Skulpturen und Installationen wirken auf besondere Weise auf die Räume, in die er sie hinein platziert.

Von Anja Katzke

„Schau Dir das Grün an“, sagt Bildhauer Manuel Franke. „Dagegen wirkt die Natur ganz blass. Das ist Über-Natur.“ Die schwere Verbundglasscheibe mit dem in Grün gehaltenen Linienstrom ist gerade erst vor der Kulisse des Silbersees in Kapellen ausgepackt. Kunst trifft auf Natur. „Wer hätte das gedacht?“, schwärmt der in Düsseldorf lebende Künstler begeistert und wirkt zugleich überrascht. „Eigentlich für den Untergrund geschaffen, steht die Installation jetzt mitten im Licht. Zum ersten Mal erkenne ich das Violett ganz deutlich.“ Die aus neun leuchtend grünen Glasflächen bestehende Installation, die auf der Wiese des Seewerks in Kapellen aufgebaut wird und im Mittelpunkt der neuen Jahresausstellung stehen wird, korrespondiert mit dem Werk, das Manuel Franke für die Wehrhahn-Linie in Düssedorf gestalterisch konzipiert hatte. Für die U-Bahn hatte er im Siebdruckverfahren eine grün-gläserne Wandverkleidung entworfen, die von einem Linienstrom durchzogen wird.

Es ist die Wirkung seiner Kunst auf die Räume, in die er sie hinein platziert, die den Bildhauer fasziniert. Es ist ein Spannungsfeld, das er immer wieder aufs Neue auszuloten scheint. Kunstfreunde können sich davon ab Samstag, 4. September, nicht nur im Seewerk in Kapellen selbst überzeugen, sondern auch auf der Kulturinsel Nepix Kull im Schlosspark. Die Installation, eine wellenförmige, durchlässige und farbige Kulisse, die sich für die Bäume dort öffnet, ist vor Ort entstanden und inzwischen fertig.

Angelika Petri und Frank Merks, die beiden Kunst-Kuratoren vom Seewerk, widmen dem Düsseldorfer Künstler diesen Sommer ihre Jahresausstellung und stellen seine Kunst in den großen Hallen der ehemaligen Dujardin-Fabrik und auf dem weitläufigen Areal in den Fokus. „Manuel Franke ist kein Künstler, den man zusammen mit anderen ausstellt“, betont Angelika Petri. Auch, weil die Kunst des Düsseldorfer zwar leicht und filigran wirkt, man jedoch ziemlich schwer zu tragen hat – wie zum Beispiel die spiralförmige Skulptur aus übereinander gelagerten Wellblechen in der großen Seewerk-Halle zeigt. Franke ließ die Bleche nach seinen Wünschen in einem speziellen Radius verbiegen und verdrehen und tauchte sie in die krassesten Farben: Petrol überlagert nun Orange und Rosa. „Da steckt Dynamik drin“, betont der Künstler, der mit einer ähnlichen Skulptur einen Wettbewerb der Fraunhofer Gesellschaft gewonnen hatte.

„Ich musste das einfach noch einmal ausprobieren“, betont Franke, der sein Material gerne bis „aufs Maximum ausreizt“. Seit Studienzeiten arbeitet er auch mit Stuckmarmor, also Gips, den er unter anderem mit Pigmenten sowie durch Schleifen und Verdichten so bearbeitet und verändert, dass das Material tatsächlich so hart wie Marmor scheint. Dass seine Arbeiten oftmals die Grenzen zwischen Skulptur und Malerei auflösen, kommt nicht von ungefähr: „Ich komme eigentlich aus der Malerei. In meinem ersten Semester haben wir eine Exkursion in die Eifel unternommen“, erinnert sich Manuel Franke. Dort stellte er seine Staffelei auf, um ein schönes Tal zu zeichnen. Doch die Dachziegel, die jemand dort abgeladen hatte, faszinierten ihn zusehends mehr. „Es entstand meine erste Skulptur. Das war so packend und schön.“