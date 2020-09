Neu an der Pfefferstraße in Moers : Bistro 84: Lokal zum Wohlfühlen

Neu an der Pfefferstraße in Moers

MOERS Ein junges Wirte-Trio hat sich im ehemaligen Porterra-Ladenlokal in der Moerser Altstadt eingerichtet. Bei den Kunden komme das Konzept gut an, freuen sich die Drei.

„Modernes Chaos“ habe auch einen besonderen Reiz. Davon ist Wilhelm Bommann, diplomierter Ökotrophologe und Geschäftsführer des Handelsverbandes Niederrhein, überzeugt. Wichtig dabei sei allerdings die Klientel, die Zielgruppe, die angesprochen werden soll, so Bommann. Das „Bistro 84“, das an der Pfefferstraße 8 in der Grafenstadt Quartier bezogen hat, beherrscht das Ambiente geradezu perfekt und hat mit Aufmachung und Angebot die „moderne“ Zielgruppe im Blick. Spezialitäten aus Portugal, Weine und Liköre standen dort früher – und das lange Jahre – auf der Palette des Fachgeschäftes Porterra.