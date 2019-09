Geschichte in Moers : Hülsdonk im Schatten der Festungsstadt

Peter Boschheidgen, Vorsitzender des Grafschafter Museums- und Geschichtsvereins, Historiker Hajo Hülsdünker und Hinrich Kley-Olsen, Leiter der Begegnungsstätte Haus am Schwanenring, freuen sich auf die Vortragsveranstaltung. Foto: Anja Katzke

Moers Historiker und Niederlandist Hajo Hülsdünker beleuchtet in einem Vortrag die Geschichte Hülsdonks. Archäologen fanden in dem Moerser Stadtteil Jahrtausende alte Objekte. Hülsdünker plädiert für eine Geschichtsstation.

Ein steinzeitlicher Mahlstein mit Schleifwanne, eine Axt aus derselben Zeit, Feuersteine, Pfeilspitzen aus Bronze – all dies wurde in den 1990er Jahren bei archäologischen Ausgrabungen in Hülsdonk gefunden. Sie beweisen die Jahrtausende alte Geschichte des Ortes.

Der Niederlandist und Historiker Hajo Hülsdünker hat sich intensiv mit der Geschichte des Stadtteils befasst, der bereits im Jahr 1050 in einer Urkunde der Abtei Werden als Klostergut „Hulesdunck“ erwähnt wird, aber immer im Schatten der großen Grafen- und Festungsstadt stand. In einem Vortrag am Donnerstag, 10. Oktober, 18 Uhr, beleuchtet er Geschichte und städtebauliche Entwicklung von Hülsdonk im Haus am Schwanenring und geht darin auch der Frage nach, ob der Stadtteil nicht möglicherweise sogar das älteste Besiedelungsgebiet in Moers ist. Hajo Hülsdünker bewegt jedoch nicht nur das historische Interesse an Hülsdonk. „Meine Vorfahren stammen vom Hülsdonkschen Hof“, erzählte der Mindener am Donnerstag. „Leider habe ich den Standort der Hofstelle bis heute noch nicht gefunden.“ Seine Vorfahren verließen den Hof im 17. Jahrhundert und gingen ins Westmünsterland, denn: „Als Katholiken hatten sie keinen leichten Stand und wurden vertrieben“, berichtet er.

Info Vortrag im Haus am Schwanenring Vortrag Die Veranstaltung am Donnerstag, 10. Oktober, 18 Uhr findet in Kooperation des Grafschafter Museums- und Geschichtsverein mit der VHS Moers und der Evangelische Begegnungsstätte Hüldonk statt. Vortragsort ist die Begegnungsstätte Haus am Schwanenring in Moers. Für November ist eine Folgeveranstaltung geplant. Dann werden weitere Geschichten aus dem Stadtteil gesammelt.

Sein Vortrag im Haus am Schwanenring beruht auf Ergebnissen seiner Veröffentlichung „Ursprung und Expansion von Donk- und Hüls-Namen“ und stellt seine Nachforschungen zu Hülsdon(c)k in Namenskunde und Regionalgeschichte des Niederrheins und des Münsterlandes dar. So wird er in seinem Vortrag vielleicht auch das Geheimnis um den Zusammenhang von Hülsdonk und Hollywood erläutern. Der Ortsname setzt sich aus Hüls und Donk zusammen. Donken sind Niederungen. „Hüls ist die Bezeichnung für einen Busch, den es seit 6000 Jahren in Westeuropa gibt. Der Name ist gleichbedeutend mit Ilex“, erklärt der Referent. Holly sei der englische Name für Hüls. Hülsdünker will im ersten Teil seines Vortrages auf die lange Geschichte des Ortsteils eingehen, der Siedlungsspuren bis in die Steinzeit zurück aufweist. Die Archäologen haben außerdem keltische, römische, germanische und fränkische Funde gemacht. „Eine Katastrophe für die Landbevölkerung in Hülsdonk war im Jahre 1613 der Befehl des Prinzen Moritz von Oranien alle Bäume und Häuser bis zum ,Hülsdoncqsche Hove’, eine Keimzelle des heutigen Stadtteils, niederzulegen.“ Sein Ziel sei ein freies Schussfeld gegen potenzielle Angreifer auf die Festung gewesen. Der zweite Teil es Vortrags widmet sich der Siedlungsstruktur sei dem 19. Jahrhundert und streift Landwirtschaft, Gartenbau, Straßen und Straßenbahnlinie sowie die Geschichte der Hülsdonker Schule von 1876 bis zur Gründung der heutigen Gemeinschaftsgrundschule.

„Bis zum Zweiten Weltkrieg gab es hier nur Bauernhöfe und eine Straßenbahnlinie“, weiß Hülsdünker zu berichten. Erst in den 1960er sei die Besiedelung des Stadtteils in Schwung gekommen. „Damals wurde das Stadtzentrum saniert.“

Hülsdonk. Foto: Anja Katzke