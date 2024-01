Gegenseitig Gutes tun in Moers Hospizdienst bedankt sich bei großzügigen Spendern

Claudia Möller, Leiterin des Ambulanten Hospizdienstes Bethanien, und Hospizkoordinatorin Mirka Kunze bedankten sich stellvertretend für die großzügige Spende und übergaben die Sanitätskoffer an Georg Gaidt und Sigrid Langer, Vorstand des VfL 08 Repelen, die ebenfalls in Stellvertretung für alle Organisatoren vor Ort waren. Zu den weiteren Organisator und Organisatorinnen des Jungbornparklaufs gehören die Freien Schwimmer Rheinkamp, Repelen aktiv, der Felke Verein, der TC SG Repelen, das Autohaus Rheims und die Sparkasse am Niederrhein.