Homberger Straße in Moers „Viele Geschäfte sind viel besser sind als das Image ihres Standorts“

Vor diesem Hintergrund sprach Kersting jetzt mit Menschen aus unterschiedlichsten Gewerben; solchen, die teils seit Jahrzehnten oder erst seit wenigen Wochen mit ihren Angeboten in der Moerser City vertreten sind. „Die Geschäfte prägen das Leben in der Stadt und locken viele Besucherinnen und Besucher an. Uns ist es wichtig, mit diesen Akteurinnen und Akteuren in den regelmäßigen Austausch zu kommen, um gemeinsam Ideen zu entwickeln, wie wir die Innenstadt attraktiver machen und Kaufkraft in der Stadt halten können“, so Kersting.