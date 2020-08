Musik in Moers : „Holodeck“ gibt Samstag das Abschiedskonzert

Abschiedsfoto mit Freunden: Die Moerser Coverband Holodeck beendet nach elf Jahren ihre musikalische Zusammenarbeit. Foto: Norbert Prümen

MOERS Die Moerser Cover- und Rockband spielt draußen vor dem Enni-Sportpark in Rheinkamp zum letzten Mal zusammen auf. Danach gehen die Musiker, die elf Jahre zusammen Musik gemacht haben, getrennte Wege.

Elf Jahre hat die sechsköpfige Moerser Cover- und Rockband „Holodeck“ in Moers und Umgebung für heiße musikalische Events gesorgt, jetzt geht sie für immer auseinander. Am Dienstag trafen die Mitglieder sich deshalb noch einmal mit rund 50 Freunden, Gastmusikern und anderen Wegbegleitern zu einem Erinnerungsfoto im Moerser Stadtpark. „Mit dem Ende von ‚Holodeck‘ geht ein Stück der hiesigen Musikszene verloren“, kommentierte Jan Schüring von der befreundeten Band „Herrensalon“ die Trennungsentscheidung seiner Musikerkollegen.

„Wir sind oft zusammen aufgetreten, und es war immer toll mit ihnen.“ Schüring und zwei weitere seiner Bandfreunde hatten sich als Erste an dem um 19 Uhr vereinbarten Treffpunkt auf dem Parkplatz gegenüber dem Rudolf-Schloer-Stift eingefunden und übten noch einmal mit Gitarre, Mundharmonika und Tambourin ein kleines Abschiedsständchen ein. Unterdessen füllte sich der Parkplatz mit immer mehr „Holodeck“-Freunden, während die Band noch etwas auf sich warten ließ. Als sie dann kam, wurde sie mit einem lauten, freudigen Hallo begegrüßt.

„Wir kennen die Band jetzt fast schon seit der ersten Stunde. Schade, wirklich schade, dass die nicht mehr weitermachen“, bedauerten Heike Wiater und ihr Mann Thomas. „Aber wir hoffen, das wir den einen oder anderen vielleicht nochmal in einer anderen Konstellation hören werden.“ Das ist nicht ganz unwahrscheinlich, wie „Holodeck“-Mitbegründer Guido Brohl wenig später erklärte. Während der letzten Corona-Monate hätten sich einige Bandmitglieder bereits in verschiedene andere Richtungen orientiert. So wolle ihr bisheriger Gittarist Minh sich zum Beispiel in Zukunft verstärkt auf das Schreiben von eigenen Songs konzentrieren. „Ja“, auch ihm täte die Trennung leid, bekannte er: „Unser Ziel war es immer, nicht nur eine Band, sondern auch eine große Familie zu sein. Dem wolle man mit diesem abschließenden Fototermin noch einmal einen entsprechenden Ausdruck geben.

„Ich denke, das machen wir am besten im Park an der Treppe“, verkündete er, woraufhin sich die Besucherschar lächelnd und fröhlich miteinander plaudernd nach dorthin auf den Weg machte und schließlich ebenso gut gelaunt für das Gemeinschaftsfoto Aufstellung nahm.

Von allgemeiner Wehmut oder gar Trauer war dabei nicht viel zu merken. Das könnte eventuell darin liegen, dass „Holodeck“ doch noch einmal an diesem Samstag auf einem coronabedingten, kleinen Special der beliebten „Enni-Night-of the Bands“ draußen vor dem Enni-Sportpark in Moers-Rheinkamp zu hören sein wird.