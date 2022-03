Vortrag vor Schülern in Moers : Holocaust-Opfern eine Stimme geben

Oliver Vrankovic bei seinem Vortrag in der Aula des Gymnasiums Adolfinum. Foto: Norbert Prümen

Moers Oliver Vrankovic pflegt in Israel Überlebende der Shoah. Die Erzählungen über ihr Leben und Leiden gibt er als „Zweitzeuge“ an junge Menschen weiter – wie jetzt an Schüler des Adolfinums und der Runge-Gesamtschule.