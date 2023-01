Auftritt beim Rosenmontagszug Moerser Musiker begleiten Kölner Dreigestirn

Die Spielleute des Marine-Tambour-Corps Holderberg laufen in dieser Session in wechselnden Farben auf. Als die Narrenzunft Homberg in der Glückaufhalle in Homberg-Hochheide ihr 66-jähriges Bestehen feierte, marschierten sie in blau-weißen Uniformen. Am Rosenmontag werden sie in rot-weißen Uniformen an der Deutzer Messe in Köln auftreten, um als Teil der Prinzen-Garde das Kölner Dreigestirn beim größten Karnevalsumzug Mitteleuropas zu begleiten. „Für uns ist es eine besondere Auszeichnung, beim Rosenmontagszug in der Domstadt dabei zu sein“, sagt Corps-Vorsitzender Dirk Dykrzak. „Wir freuen uns riesig.“