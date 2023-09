Auf Hofanlage in Moers Hohe Haftstrafen nach blutigem Streit

Wegen gefährlicher, zum Teil lebensbedrohender Körperverletzung in zwei Fällen, jeweils in Tateinheit mit (versuchter) Freiheitsberaubung und Nötigung, hat das Landgericht Kleve am Montag zwei Männer (35, 44 Jahre) und eine Frau (39 Jahre) aus Moers zu Gesamtfreiheitsstrafen verurteilt. Die beiden Männer müssen für sechs beziehungsweise fünf Jahre und neuen Monate Jahre in Haft, die Angeklagte für vier Jahre.