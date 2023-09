Auf Hofanlage in Moers Hohe Haftstrafen nach blutigem Streit

Ein Mann schleppt sich blutüberströmt über die Kamper Straße und ruft verzweifelt um Hilfe, ein anderer verfolgt ihn mit einer Schusswaffe in der Hand: Es sind Szenen wie aus einem Fernseh-Krimi, die sich vor ziemlich genau zwei Jahren, am Mittag des 21. September 2021, in Moers-Genend abspielen. Tatort ist eine um 1900 erbaute, hoch umzäunte Hofanlage. Die Polizei wird gegen 13 Uhr alarmiert und sperrt die Straße. Ein Polizei-Hubschrauber kreist über Repelen. Die „Bilanz“ der blutigen Auseinandersetzung: drei verletzte Personen, zwei davon schwer – körperlich und seelisch.