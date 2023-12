Erinnerungen an den Hörnemannshof in Moers Wie die „Perle vom Niederrhein“ in den Besitz einer Moerser Familie kam

Helma Kaienburg lebt heute in Hannover. Ihre Kindheit hat sie allerdings auf dem Hörnemannshof in Moers-Kapellen verbracht. Für ihre Kinder und Enkel hat sie verschiedene Lebensabschnitte aufgeschrieben. So auch einen Beitrag über die Familie, in der ihr Onkel Max die Hauptrolle spielt. Der Rückblick auf die Hofgeschichte startet daher 1923. Kaienburgs Erinnerungen sind wie folgt: