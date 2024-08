Alles für den schönsten Tag im Leben Hochzeitsmesse im eigenen Garten begeistert die Gäste

Die vier großen Buchstaben L.O.V.E. vor dem Haus an der Straße Im Schroersfeld in Moers-Hülsdonk begrüßten am vergangenen Sonntag die Besucher zur Hochzeitsmesse im Garten von Simon Schneider. Im vergangenen Jahr hatte der Hochzeitssänger die Messe im eigenen Garten ins Leben gerufen und setzte diese, nach einem erfolgreichen ersten Mal, nun fort. Zwölf Dienstleister und Aussteller aus Moers und der Region waren wieder mit dabei und konnten mit Brautpaaren in persönlichen und intensiven Kontakt treten.