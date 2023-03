Politik in Moers Mehr Demokratie, bitte!

Martin Schulz ist ein Sprachentalente. Der einstige Präsident des EU-Parlaments spricht neben Deutsch die Sprachen Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch und Spanisch. Gemeinsam mit den über 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Transformationswerkstatt stellte er jedoch fest, dass es wichtig sei, beim notwendigen Wandel niemanden zurückzulassen. Dies müsse sich besonders in der Sprache ausdrücken. Diese sei häufig, besonders im politischen Bereich, zu kompliziert. Der 67 Jahre alte Sozialdemokrat betonte, es sei wichtig, so zu sprechen, dass die „Frau an der Kasse von Edeka oder Aldi“, die er gerne als typische SPD-Wählerinnen benennt, die Sprache der Politik versteht.