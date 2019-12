Dauerbaustelle in Moers : Hindernisse und Witterung verzögern Kanalarbeitern an der Römerstraße

So sah die Baustelle Römerstraße/Essenberger Straße im August aus der Luft aus. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Im Frühjahr soll der Verkehr wieder einwandfrei rollen, verspricht die Enni. Wenn das Wetter mitspielt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Kreuzung zur Essenberger Straße wird die Enni Stadt & Service Niederrhein (Enni) bei der Modernisierung der Römerstraße weiter beschäftigen. Wie das Unternehmen mitteilt, kann der beauftragte Dienstleister die Sanierung des Kreuzungsbereiches samt der Straßenerneuerung bis zur Bergstraße nicht wie angepeilt zum Jahresende abschließen. Einmal mehr habe sich gezeigt, dass derart große Infrastrukturprojekte voller Überraschungen stecken, sagt die für den Kanal- und Straßenbau verantwortende Abteilungsleiterin Diane Schiffer. So sei das Bauunternehmen auch an dieser Stelle auf Hindernisse gestoßen. Vor allem hätten die Arbeiter unter den starken Niederschlägen der vergangenen Wochen gelitten, was beispielsweise Betonarbeiten an den Busbuchten sowie Geh- und Radwegen behindert habe. „Leider war die Baustelle dadurch häufig verwaist“, sagt Schiffer. Das beauftragte Subunternehmen könne den Verzug trotz der Mehrarbeit an Samstagen bis Weihnachten nicht mehr aufholen. „Vorausgesetzt der Winter bleibt wie angekündigt schnee- und eisfrei, wird der Verkehr aber im Frühjahr wieder einwandfrei rollen.“

Wie bundesweit sind Straßen und Kanäle auch in Moers in die Jahre gekommen. „Als eine der größten Baumaßnahmen der vergangenen Jahre bekommt die Römerstraße zwischen der Homberger Straße und der Zufahrt zur A 40 ein komplett neues Gesicht. Im Auftrag der Stadt Moers erneuert Enni dabei die Fahrbahn mit neuen Geh- und Radwegen und verlegt neue Entwässerungsleitungen mit Hausanschlüssen. Auf dem letzten Teilstück von der Aral-Tankstelle bis zur Einmündung der Essenberger Straße hatte Enni bei den Arbeiten die Einfahrt von der Römer- in die Essenberger Straße dazu zunächst in beide Richtungen gesperrt. „Das war richtig, durch den ungehindert auf der stark frequentierten Römerstraße fließenden Verkehr haben wir die Bauzeit erheblich verkürzt“, so Schiffer. Aus Scherpenberg kommend ist die Kreuzung bereits wieder frei. Und auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite seien deutliche Fortschritte erkennbar.