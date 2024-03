Gesprächstermin in Moers Hilfe für Paare mit unerfülltem Kinderwunsch

Bewusst habe sie sich mit ihrer Kollegin entschieden, den Tag für maximal sechs Paare anzubieten. Die Gruppe soll übersichtlich bleiben und es soll auch Zeit für Gespräche im kleineren Rahmen und für einen offenen Austausch miteinander geben. Die Teilnahme ist kostenlos, die EFL bittet jedoch um eine freiwillige Spende. Wer keinen Platz mehr in dem Angebot bekommt, kann sich auch zur Einzelberatung in Moers oder Xanten anmelden. Der Tag für Paare mit unerfülltem Kinderwunsch beginnt am Samstag, 23. März, um 10 Uhr, Ende ist gegen 16.30 Uhr. Weitere Informationen und Anmeldung bei der EFL Moers per Mail an die Adresse efl-moers@bistum-muenster.de oder telefonisch unter 02841 23730. Anmeldeschluss ist Freitag, 8. März.