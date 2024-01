Tiefbauarbeiten in Moers Hier wird die Hülsdonker Straße zur Einbahnstraße

Im Zuge der Erschließung des Versorgungsgebiets Hülsdonk verlegt die Fernwärmeversorgung Niederrhein eine neue Fernwärmeleitung entlang der Hülsdonker Straße. Wie mitgeteilt wird, wird diese deshalb ab Montag, 15. Januar, von der Fasanenstraße auf Höhe von Kaufland bis zur Kreuzung Repelener Straße/Krefelder Straße/Unterwallstraße zur Einbahnstraße. Ein Abbiegen von der genannten Kreuzung in die Hülsdonker Straße sei dann ebenso nicht mehr möglich wie die Zufahrt von der Hubertusstraße aus, heißt es. Diese wird für die Dauer der Baumaßnahme zur Sackgasse. Die Tiefbauarbeiten sind bis circa 25. Mai angesetzt. Mit dem Ausbau ihres Fernwärmenetzes schafft die Fernwärmeversorgung Niederrhein in Moers die Voraussetzungen für eine klimaschonende Wärmeversorgung. Seit Mai vergangenen Jahres wird das Areal in der erweiterten Innenstadt – zwischen Schlosspark und Bahnstrecke – erschlossen. Das, heißt es, sei allerdings nicht ohne Verkehrseinschränkungen möglich, da die neuen Fernwärmeleitungen unter der Straße verlaufen. Die Fernwärmeversorgung Niederrhein bittet um Verständnis für die Maßnahme.