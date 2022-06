Moers Festival : Konzerte an ungewöhnlichen Orten

Moers Bei kostenlosen Kurz-Konzerten im Stadtgebiet können sich die Besucherinnen und Besucher „moersifizieren“ lassen. Seit 2017 gibt es während des Moers Festival kostenlose Konzert an Orten wie dem Bürgemeisterbüro.

Vom 3. bis 6. Juni lockt das Moers-Festival wieder Tausende von Jazz-Freunden in die Grafenstadt. Dabei wird es parallel zu den in diesem Jahr an drei Festivalorten veranstalteten Hauptkonzerten unter dem Namen „Moersify“ aber auch wieder zahlreiche kostenfreie Kurz-Konzerte an vielen Spielorten in der Stadt geben. Das sind zum Teil örtliche Lokale wie „Die Röhre“ an der Weygoldstraße oder das „Café Lyzeum“ am Hanns-Albeck-Platz, aber auch verschiedene Geschäfte, die Stadtkirche oder das Büro des Bürgermeisters im Rathaus und sogar das Bettenkamper Naturfreibad. „Wir machen diese kostenfreien Zusatzkonzerte schon seit 2017, und sie sind immer sehr gut besucht worden“, erklärte Michael Schumacher, Pressesprecher des Moers-Festivals. Die jeweiligen Orte zu finden, war seiner Aussage nach für die Besucher bisher kein Problem und dürfte es, obwohl die Zahl der Orte in diesem Jahr nochmal zugenommen hat, auch diesmal nicht sein: „Da waren unsere Gäste seit Jahren stets recht clever“, meinte er. Ähnlich vielseitig wie die Konzertorte sind auch deren Zeiten. So wird es am Freitag insgesamt neun, am Samstag sechs, am Sonntag fünf und am Montag vier über den ganzen Tag verteilte verschiedene „Moersify“-Termine geben. Den Auftakt machen am Freitag um 13 Uhr der Saxofonist Florian Walter und Tizia Zimmermann am Akkordeon im Büro von Bürgermeister Christoph Fleischhauer. Dem folgen um 16 und 16.45 Uhr zwei Konzerte des brasilianischen Jazz-Pianisten Amaro Freitas in der Grafschafter Diakonie und im Rudolf-Schloer-Stift und um 19 Uhr ein Film über Afghanistan mit Live-Musik im Alten Landratsamt. Der Abend beginnt dann um 20 Uhr mit Angelika Niescir im „Café Extrablatt“ und endet nach drei Konzerten weiterer Musiker um 1 Uhr nachts mit André O. Möller an der Orgel in der Stadtkirche.