Ausstellung in Moers : Schüler zeigen Fotos vom Israel-Besuch

Ausstellung in Moers

Einen nachhaltigen Beitrag zur Moerser Erinnerungskultur leisten elf Schülerinnen und Schüler der Hermann-Runge-Gesamtschule. Für das Programm „1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland“ haben sie im Rahmen eines Projektkurses unter Leitung von Lehrerin Saskia Elle die Fotoausstellung „Moers-Ramla II“ erstellt.

Zu sehen sind im Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum bis zum 4. Oktober Bilder von Eindrücken des letzten Austauschs mit der israelischen Partnerstadt Ramla im Jahr 2019. Unterstützt wird Ausstellung von der Volkshochschule Moers- Kamp-Lintfort und vom Arbeitskreis Internationale Jugendarbeit mit Israel. Die Einblicke in den Alltag der Gastfamilien schließen damit an den vorausgegangenen Thementag ‚‚n – Auf das Leben!‘ an.