Die Skulptur in Moers wird vervielfältigt: Abschied der Liebenden und Demokraten

Die Skulptur in Moers wird vervielfältigt

MOERS Herbert Liesegang kann die Skulptur „Hektors Abschied von Andromache“ als Zinnmodell gießen, die gleichzeitig von Liebe und Trauer erzählt.

Als Herbert Liesegang zum ersten Mal die Skulptur „Hektors Abschied von Andromeda“ im Moerser Schlosspark näher wahrnahm, wurde er sofort von ihr in den Bann gezogen. „An der Skulptur haben sich früher die Liebenden getroffen“, erzählt der 74-jährige Moerser. „Sie steht 100 Meter vom Schloss entfernt, ist aber von dort nicht zu sehen. Wenn Liebende doch ertappt wurden, sollen sie über die Lügenbrücke zum Möschenberg geflüchtet sein, der auf Hochdeutsch Liebesspatzenberg heißen würde. So sollen sie ihre Liebe verleugnet haben, erzählt die Legende. Liebende haben gesagt, sie treffen sich beim Hektor.“ Jetzt kann er die Skulptur, die 2,20 Meter groß ist, als 86 Millimeter hohe Zinnfigur nachgießen. 25 Mal hat er das bereits gemacht, um sie an gute Freunde zu verschenken.