Konzert in Moers Heimatlieder aus zwei Ländern

Am 24. Februar 2023 jährt sich der Tag, an dem Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Seitdem wird dort gekämpft, was wiederum viele ukrainische Familien, vor allem Frauen und Kinder dazu veranlasst hat, ihre Heimat zu verlassen und unter anderem auch nach Deutschland zu fliehen. Um sie und ihr Schicksal nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, lädt der Repelener Frauenchor „Cantare“ an diesem ersten Jahrestag unter dem Titel „Heimat“ um 19 Uhr zu einem besonderen Gesangskonzert mit geflüchteten ukrainischen Frauen und dem Männerchor „Restroomsingers“ aus Krefeld in die evangelische Stadtkirche in Moers ein.