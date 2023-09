Einzelhandel in Moers „Heimat Shoppen“ und Teatime

Moers · Mit einem bunten Programm will die Immobilien- und Standortgemeinschaft die Altstadtbummler am 8. und 9 September unterhalten. Am 10. September wird auf dem Neumarkt eine britische Teatime zelebriert. Was das Programm bietet.

04.09.2023, 15:30 Uhr

Michael Kersting (Moers Marketing), Christian Dza (Tee Gschwendner) und Achim Reps (ISG) freuen sich auf Teatime und „Heimat Shoppen“. Foto: Moers Marketing

Sie gehört fest zur Kultur der britischen Gesellschaft: die „Teatime“. Die britische Tradition prägt am Sonntag, 10. September, die Atmosphäre rund um das Denkmal König Friedrichs I. am Neumarkt in Moers. Gemeinsam mit dem Tee-Fachgeschäft Tee Gschwendner und weiteren lokalen Händlern und Händlerinnen lädt Moers Marketing von 13 bis 17 Uhr zum genussvollen Beisammensein unter dem Titel „Moers trinkt Tee – it’s Teatime“ ein. Besucher nehmen an einer Tafel Platz und lassen sich kostenlos verschiedene Tee-Varianten vom Tee-Gschwendner-Team einschenken. Dazu werden frisch gebackenen Scones gereicht, ein typisch britisches Tee-Gebäck. Zudem verzückt die Feinkostschneiderei die Teegesellschaft mit kulinarischen Köstlichkeiten. Mit dabei sind außerdem The Fiddlers Irish Pub, die Entengalerie, Foto Barth, die Immobilienexperten Wirtz & Linnert, das Blumencafé Stil und Blüte, die Partykrake und das Extrablatt. Für Unterhaltung sorgen ein Flöten- und Streichquartett, der Ballonclown Ballooni und weitere Mitmach-Aktionen, wie Kicker und Golf. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, „britische Garderobe ist sehr willkommen“, so die Veranstalter. Bereits am Freitag (8. September) und Samstag (9. September) lädt die Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) zum „Heimat Shoppen“ in die Innenstadt ein. Auf Altstadtbummler wartet entspannte Live-Musik, unter anderem mit Saxophonspieler Lars Wockenfuss und dem Duo „Karibe“ sowie kleinere Kunstaktionen. So werden bunte Kreidedesigns einige Altstadtstraßen schmücken und Stelzenläuferin Petra Raith ist mit ihrem Akkordeon unterwegs. „Heimat Shoppen“ ist eine Aktion zur Stärkung des lokalen Einzelhandels und der Gastronomie. „Wir wollen mit einem bunten Programm in der Altstadt ein großes Dankeschön an die treuen Moerser Heimatshopper senden, die durch regionales Einkaufen Handel und Gastronomie vor Ort stärken“, sagte der Vorsitzende der ISG Moers Achim Reps. Unterstützt wird die Aktion vom Moers Marketing, das sich für die Weiterentwicklung der Innenstadt und die Stärkung der Geschäftstreibenden einsetzt. „Die Aktion ‚Heimat Shoppen’ lockt Menschen nach Moers und lenkt den Fokus auf diejenigen, die die Innenstadt mit ihren Geschäften zu einem attraktiven Ort machen. Um den Gedanken des Heimatshoppings weiterzutragen, braucht es darüber hinaus, ein dauerhaftes Engagement, das die Stärken der Innenstadt in den Vordergrund rückt und sie zum Anziehungspunkt für möglichst viele Menschen macht“, so Michael Kersting, Geschäftsführer vom Moers Marketing. Dazu habe er Gespräche mit vielen Akteuren aus Handel, Gastronomie und Dienstleistung geführt.

(RP)