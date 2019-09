Serie Silicon Moers : Eine Frau steht ihren Mann in der IT-Branche

Moers Heike Michaela Kluth ist seit ihrer Jugend technikorientiert. Sie zählt zu den wenigen Frauen, die Webseiten programmieren.

Heike Michaela Kluth zählte immer zu den wenigen Frauen in Männerdomänen. Das war schon so, als sie eine Tischlerlehre begann, weil sie nach ihrem Fachabitur für Gestaltungslehre einmal Innenarchitektur studieren wollte. „Manche Blicke waren schon verständnislos“, erzählt die gebürtige Mülheimerin, die mit ihrer Familie seit 14 Jahren in Moers lebt. Das war so, als sie in Duisburg studierte und dort bei Siemens ihre Ausbildung als Fachinformatikerin abschloss. „Zwei von 20 Lehrlingen waren Frauen“, blickt sie zurück. Das ist so, seitdem sie sich 2005 als Webentwicklerin selbstständig machte. „Zweimal im Jahr laden Bürgermeister und Wirtschafsförderung zu einem IT-Stammtisch ein“, berichtet die Geschäftsführerin von SyData WebSolutions. „Zurzeit bin ich die einzige Frau.“