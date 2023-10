Kultur in Moers Heartchor singt in Scherpenberg

Funky, bluesig, rockig und manchmal auch ein bisschen „holy“: So ist der Heartchor. Am kommenden Freitag, 20. Oktober, 19.30 Uhr tritt die beliebte Formation mit Mitwirkenden aus Moers, Rheinberg und Umgebung in der evangelischen Christuskirche an der Homberger Straße in Moers 350 auf. Unter der Leitung von Tom Bissels sind Chor und Band auch im zehnten Jahr ihres Bestehens mit ungebrochener Leidenschaft und Energie unterwegs. Das Publikum darf sich freuen auf ein „Programm von besinnlich bis laut, voller Lust und Freude an der Musik und all dem, wofür moderne Gospelmusik steht.“ Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten. Die Evangelische Kirche in Moers-Scherpenberg ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Bus Linie 911, Haltestelle Cecilienstraße, erreichbar.