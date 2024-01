Kripo ermittelt in Moers Hausbewohnerin schlägt Einbrecher in die Flucht

Zu einem versuchten Einbruch ist es am Dienstag (9. Januar) in Moers gekommen. Gegen 16.50 Uhr versuchte ein Mann, durch Einschlagen einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus auf der Max-Beckmann-Straße zu gelangen. Er wurde von der Hausbewohnerin überrascht und ergriff die Flucht.