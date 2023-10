Unfall in Moers Auto prallt gegen Hauswand

Hoher Sachschaden ist am Samstag bei einem Unfall im Bereich Grünberger Straße / Brieger Straße in Moers entstanden. Gegen 14 Uhr wollte ein Autofahrer mit seinem Pkw von der Brieger Straße in eine Grundstückszufahrt abbiegen. Dabei fuhr der 75-Jährige zunächst gegen ein geparktes Auto und anschließend durch einen Vorgarten bis vor eine Hauswand.