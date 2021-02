Politik in Moers : Hauptausschuss beschließt Moerser Haushalt 2021

Moers Wegen eines kurzfristig vom „Fünferbündnis“ vorgelegten Antrags wäre die Abstimmung zum Haushalt 20212 fast geplatzt. Er konnte nach einer langen Diskussion dann aber doch noch verabschiedet werden.

Der Moerser Haushaltsplan für 2021 steht. Die Mitglieder des Hauptausschusses, dem der Rat seine Kompetenzen übertragen hatte, hat ihn am Mittwoch einstimmig beschlossen. Laut Plan soll das Jahr mit einem Plus in Höhe von rund 480.000 Euro abschließen. Dies sei aber „kein Überschuss in diesem Sinne“, betonte Julia Zupancic (CDU). Der Haushalt klammert die enormen, durch die Corona-Krise verursachten Ausgaben der Stadt aus; sie dürfen auf 50 Jahre abgeschrieben werden. Karin Pohl (Linke) bezeichnete dies als Taschenspielertrick. Ihre Fraktion enthielt sich bei der Abstimmung, auch deshalb weil der Haushalt – wegen der Pandemie – „nicht sachgerecht in den Ausschüssen diskutiert werden konnte“.