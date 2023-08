Programm für Grundschulkinder Moers hat 380 neue „Kulturstrolche“

„Die Projekte hören sich alle vielsprechend an“, freute sich Nicole Fleck-Hell, Rektorin Grundschule Hülsdonk. Für viele Kinder könne das Projekt ein guter Startschuss sein, sind sich die Beteiligten einig. „Es ist ein großer Gewinn für die Kinder, sich in dem Bereich weiterbilden zu können. Eine Möglichkeit, die sie durch das Elternhaus oft nicht haben“, sagte Barbara Niephaus, Rektorin der Uhrschule. Ein weiterer Vorteil: Die Kinder sind nicht nur Zuschauerinnen und Zuschauern, sondern erfahren mehr über den Kulturbetrieb. „Das Besondere ist der Blick dahinter, den wir bei normalen Unterrichtsbesuchen nicht haben“, so Meike Julius, Rektorin der Gebrüder-Grimm-Schule in der Innenstadt.