Moers bei Ebay : Mehr als acht Millionen Euro Umsatz

Moers Vor einem Jahr hat das Online-Portal Ebay das Projekt „Deine Stadt“ gestartet. Wie der lokale Handel in der Grafenstadt davon profitiert.

Unter www.ebay-deine-stadt.de/moers finden Käufer seither die Angebote von mehr als 200 gewerblichen Händlern aus der Grafenstadt. Mittlerweile nehmen 26 Städte am Projekt teil, darunter Nürnberg, Lübeck, Potsdam, das Erzgebirge und Marburg . In Moers wird das Projekt unter anderem in Abstimmung mit der Innenstadthändlergemeinschaft ISG und dem Handelsverband Niederrhein realisiert.

Welchen Einfluss die Reichweite eines Online-Marktplatzes hat, zeigt der Blick auf den lokalen Umsatz. So hätten die Ebay-Händlerinnen und -Händler aus Moers seit dem Start des Projekts einen Bruttoumsatz von mehr als 8,7 Millionen Euro erzielt, teilt die Stadt mit. Helmut Zekorn zum Beispiel betreibt die Entengalerie an der Neustraße in der Moerser Innenstadt und verkauft seit Ende 2021 auch bei Ebay: „Mit unseren Badeenten sind wir in der Moerser Innenstadt ein echter Hingucker“, sagt er. „Gleichzeitig können wir unsere Produkte dank der zusätzlichen Reichweite über unseren Ebay-Shop auch deutschlandweit verkaufen. Die zusätzliche Sichtbarkeit bei ‚Moers bei eBay‘ hilft uns dabei sowohl im stationären wie im Online-Geschäft.“