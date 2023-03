Einkaufen in der Innenstadt Moerser Händler wünschen sich verkaufsoffenen Sonntag im Advent

Über das Thema „verkaufsoffene Sonntage“ – also die Frage: „Brauchen wir sie, und wenn ja, wie viele?“ – wurde in Moers in der Vergangenheit schon viel gestritten. In der Grafenstadt gibt es laut aktuellem politischem Beschluss zwei Termine, an denen die Geschäfte 2022 und 2023 an einem Sonntag von 13 bis 18 Uhr öffnen dürfen: zum Stadtfest „Moerser Frühling“ – in diesem Jahr am 2. April – und zum „Moerser Herbst“ am 1. Oktober.