IT-Sicherheit in Moers: Hacken für das Allgemeinwohl

Moers Was das Nutzbarmachen öffentlicher Daten angeht, ist Moers Vorreiter- und Modellkommune. Im März findet zum fünften Mal ein Hackday statt – von dem alle Bürger profitieren.

Spätestens seit vergangener Woche – seit Unbekannte eine Datensammlung über Politiker, Prominente und Journalisten auf verschiedenen Plattformen im Netz veröffentlicht haben – ist der „Hacker“ überall im Gespräch. Die einen verwenden den Begriff als Synonym für clevere Programmierer und Computerspezialisten, für die anderen ist er Ausdruck für eine Person, die versucht in Computer-Systeme einzubrechen. In Moers, beim Hackday, zu dem die Stadt am 23. und 24. März zum mittlerweile fünften Mal gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung einlädt, geht es ausschließlich um die gute Seite der Macht.

„Hacken bedeutet in diesem Fall nicht, dass wir Daten klauen“, stellt Claus Arndt, Beigeordneter, Hackday-Begründer und Mitglied der Gemeinschaft Code for Niederrhein, klar. „Wir gehen mit Daten um, die offiziell zur Verfügung gestellt werden und verpacken sie in nützliche Angebote. Das Ziel, offene Daten jedem leicht zugänglich zu machen, steht immer im Fokus. Als Stadt kann man dieses Thema nicht hoch genug ansiedeln, weil am Ende alle davon betroffen sind.“