Politik in Moers „Grafenkarte“ soll der Moerser Wirtschaft helfen

Konkret geht es um eine Gutscheinkarte, die als unbares Zahlungsmittel zu verstehen sei. Michael Müller, Sachkundiger Bürger in der Moerser CDU-Fraktion, hat sich dafür starkgemacht: „Wir nennen diese Karte ,Grafenkarte’. Eine Gutscheinkarte, die das gesamte Moerser Gewerbe verbindet. Da wir in einer einstigen Grafschaft leben, bietet sich dieser Name doch hervorragend an.“