Kriminalität in Moers Gullydeckel wird zum Einbruchswerkzeug

Vor allem Tabakwaren hat ein Einbrecher aus dem Verkaufsraum einer Tankstelle an der Klever Straße in Moers gestohlen. Der Einbruch ereignete sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (16. August) gegen ein Uhr. Der Einbrecher verschaffte sich Zutritt, indem er die Tür des Verkaufsraums mit einem Gullydeckel einschlug. Er flüchtete mit seiner Beute in Richtung eines Supermarktes auf der gegenüberliegenden Straßenseite.