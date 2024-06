Wechsel im Vorstand Lohmann geht – wer jetzt den Initiativkreis Moers führt

„Wir haben jahrelang immer wieder im Interesse des hiesigen Einzelhandels für eine moderate Anhebung der Zahl der verkaufsoffenen Sonntage in Moers geworben. Wir hoffen sehr, dass die ablehnende Grundhaltung aus Teilen der Politik in der anstehenden nächsten Ratssitzung endlich aufgegeben wird“, so Lohmann.