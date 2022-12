Erfolg bei „Schulradeln NRW“ Moerser Schüler radeln nach vorn

Insgesamt sind über acht Millionen Radkilometer beim diesjährigen Landeswettbewerb Schulradeln NRW zusammengekommen. 72.700 Schülerinnen, Schüler, Eltern und Lehrkräfte an 1269 Schulen haben sich beteiligt – nahezu doppelt so viele wie noch im vergangenen Jahr. In dem dreiwöchigen Wettbewerbszeitraum sparten die Teilnehmenden gegenüber den gängigen Fortbewegungsarten im Alltag rund 1304 Tonnen CO 2 ein.