Verzicht auf Pyrotechnik auch an Silvester Grüne wollen Feuerwerk zur Moerser Kirmes durch Laser-Show ersetzen

Die Grünen in Moerser Stadtrat wollen das traditionelle Abschlussfeuerwerk zur großen Moerser Kirmes, das bislang immer am Kirmesdienstag Anfang September stattfindet, durch eine zentral organisierte Lasershow mit Musik in der Innenstadt ersetzen. Das geht aus einen aktuellen Antrag an den Moerser Stadtrat hervor.