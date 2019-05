Europawahl 2019 im Kreis Wesel : Grüne schließen zu den Volksparteien auf

Moers/Neukirchen-Vluyn/Kamp-Lintfort/Rheurdt CDU und SPD verlieren im Kreis stark, die Grünen legen zu. In Moers liegt das Trio SPD, CDU und Grüne fast gleichauf. Die Wahlbeteiligung stieg.

Als Sieger dürfen sich auf Kreisebene die Grünen fühlen: 20,6 Prozent erreichten sie; und das, obwohl es deutlich weniger Veranstaltungen als von anderen Parteien im Kreis Wesel gab. „Das ist erdrutschartig“, sagte die Vorsitzende im Kreis Wesel Petra Schmidt-Niersmann aus Dinslaken. Sie glaubt, dass die Grünen am Niederrhein mit ihrer Position in der Kiesdebatte oder beim Schermbecker Ölpellet-Skandal haben punkten können. Die FDP konnte hinzugewinnen auf 6,5 Prozent. Gleichwohl wird der FDP-Niederrhein-Kandidat Michael Terwiesche aus Moers nicht in das Europaparlament einziehen. Dafür hätte es eines stärker zweistelligen Ergebnisses von rund 13 Prozent bedurft. „Wir hatten uns deutlich mehr erhofft – sind aber offenbar mit unseren Themen nicht bei den Wählerinnen und Wählern durchgedrungen. Ich bin entsetzt, dass die AfD zweistellig geworden ist – das ist kein gutes Signal“, sagte Terwiesche am Abend. FDP-Kreisparteichef Bernd Reuther bezeichnete seine Liberalen als „kleine Wahlgewinner“. Michael Terwiesche haben einen „super-engagierten Wahlkampf“ gemacht und seinen Teil zum Ergebnis beigetragen.