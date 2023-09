Nacht der Geschichte in Moers Ausflug in die Historie der Stadt

Eine Dampflokomotive kann schon einmal im Schaufenster eines Geschäftes für Modelleisenbahnen stehen. In der Grafenstadt schaffte es 1921 ein richtiges Dampfross nur bis kurz vor ein Schaufenster. Die Lokomotive, die einen Kohlenzug gezogen hatte, war an der Steinstraße 13 aus den Gleisen gesprungen, umgefallen und ans Schaufenster gerutscht. Dort, östlich der Löwenapotheke am Eingang der Steinstraße in den Altmarkt, kam sie schnaubend zur Ruhe.