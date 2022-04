Veranstaltung in Moers : Großer City-Trödelmarkt am 1. Mai

Moers Alles außer Neuware gibt es in der Moerser Innenstadt. Weitere Termine stehen fest.

Der von der Moers Marketing organisierte Markt ist über die Grenzen von Moers dafür bekannt, dass keine Neuware, sondern ausschließlich privater „Hauströdel“ angeboten wird. „Sicher fiebern diesem Termin schon viele Trödelbegeisterte entgegen“, so die veranstalter. Wie immer wird von 11 bis 17.30 Uhr in der Innenstadt (Steinstraße, Neustraße, Kirchstraße, Teile der Haag- und Meerstraße) getrödelt und gefeilscht. „Die 298 glücklichen ,Gewinner‘ der begehrten Standplätze hoffen nun auf gutes Wetter.“ Für das leibliche Wohl ist mit Imbiss-, Crêpes- und Getränkewagen gesorgt.

Trödelfans sollten sich auch die weiteren Termine in diesem Jahr vormerken: Sonntag, 17. Juli, und Sonntag, 18. September. Für den nächsten Trödel am 17. Juli können sich Interessenten in der Zeit vom 2. bis 15. Mai mit dem dann freigeschalteten Onlineformular auf www.moers-stadtportal.de bewerben. Wer keinen Internetzugang hat, kann seine Standplatz-Bewerbung auch per Post an Moers Marketing GmbH, z.H. Sabine Opgen-Rhein, Kirchstraße 27 a/b, 47441 Moers richten.