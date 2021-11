„Kulturrucksack“-Angebot in Moers : Großer Andrang beim Tanzworkshop im Bollwerk

Moers 30 Kinder und Jugendliche konnte aus vier Tanzstilen auswählen. Unter Anleitung wurde vier Tage lang geprobt. Den Abschluss bildete eine Aufführung vor Eltern, Geschwistern und anderen Verwandten.

„Choose your Style“ hieß es bei einem Tanzworkshop für Kinder und Jugendliche im im Bollwerk. Vier Tage lang wurde geprobt, am fünften Tag wurden die erlernten Choreografien vor Publikum aufgeführt. Zum sechsten Mal in Folge organisierte das Tanzmobil unter der Leitung von Andrea Hedding, das für die Teilnehmer kostenlose Angebot im Rahmen des Landesprogramms „Kulturrucksack“.

Natürlich wurde alles unter den zur Zeit gültigen Hygiene-Richtlinien durchgeführt. So mussten die Kinder sich zum Beispiel an zwei Tagen selbst testen. „Da die Kinder das aus der Schule gewohnt sind, verlief dies reibungslos und vor allem ohne positive Ergebnisse.“ Diesmal konnten vier Tanzstile ausprobiert werden, Contemporary, Dancehall, K-pop und Musical. Dafür musste die Probezeit jeweils etwas kürzer ausfallen als in den Vorjahren. Was dem Endergebnis allerdings keinen Abbruch tat. Die Aufführung am Freitag Nachmittag vor rund 100 Eltern, Geschwistern und Verwandten war ein voller Erfolg.