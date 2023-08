Rindertataki, Skirt-Steak und Scampi-Spieße Wie ein Moerser Grillmeister den Weltrekord brechen will

Thorsten Wenzeck (50) ist überzeugter Grillmeister mit Grillzange am Gasgrill. Ihn hat vor Jahren das BBQ-Fieber gepackt und ihn und wie seine Frau Sandra (50) zu immer neuen Projekten angetrieben. Am zweiten Septemberwochenende wollen sie mit anderen Blogger-Grillern einen neuen Weltrekord aufstellen. Es geht um sage und schreibe 70 m Grillspieß am Stück.