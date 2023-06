Brandgefahr durch Trockenheit in Moers Grillen und Feuer im Park und auf Grünflächen ab sofort verboten

Wegen der lang anhaltenden Trockenheit gilt ab sofort in dem ausgewiesenen Areal im Freizeitpark in der Nähe des Bettenkamper Meers ein Grill- und Feuerverbot. Wie die Stadtam freitag weiter mitteilte, durfte im Teil des Freizeitparks an der Krefelder Straße wegen der Baustelle bereits vorher nicht mehr gegrillt werden. Das Verbot gilt auch für den Schwafheimer Bergsee. Hintergrund für die Entscheidung ist der sogenannte Graslandfeuerindex, der aktuell bei dem Wert 4 liege. Er steht für eine hohe Gefahr, dass durch die anhaltende ein Feuer im offenen Gelände ausbrechen könnte. Vor diesem Hintergrund appelliert die Stadt, auch im heimischen Garten aufmerksam zu sein.