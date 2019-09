Enni Night of the Bands : Granufunk im Ritumenti

Granufunk sind mit dabei. Foto: Enni

Moers Granufunk gehört inzwischen zum Inventar der Enni Night. Am 28. ist die Band in Moers wieder dabei: Ab 21 Uhr lässt sie das Ritumenti am Hanns-Dieter-Hüsch-Platz erbeben. Granufunk, das ist Funk, Soul, Rock und R&B – Klassiker von Prince sind ebenso zu hören wie von James Brown, Kool and the Gang oder auch Simply Red.

Das Restaurant Ritumenti ist zum fünften Mal bei der Enni Night dabei. Das Ritumenti ist Kneipe, Café und Restaurant zugleich, eine deutsch-mediterrane Küche, Kuchen oder einfach ein Bier laden zum Verweilen ein.

Ein Pendelbus verbindet bei der Enni Night of the Bands alle 22 Auftrittsorte. Karten gibt es bei Moers Marketing, im Niag-Kundenzentrum, der Volksbank-Filiale Mühlenstraße und in den Enni-Kundenzentren.

www.enni.de

(RP)