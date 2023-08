Kommunaler Wohnungsbau Grafschafter schlagen Projekt nach Moerser Vorbild vor

(juha) Die Fraktion „Die Grafschafter“ hat ihren Vorstand um Fraktionschef Claus Peter Küster bestätigt und Vorschläge zur Förderung des kommunalen Wohnungsbaus vorgelegt. Nach Meinung der Grafschafter ist es möglich, in Moers analog zur „Projektgesellschaft Schulsanierung Moers“ (Prosa) ein Modellprojekt aufzulegen, das sich bundesweit um die Schaffung von Wohnraum kümmert. Prosa hat innerhalb von zehn Jahren 60 Millionen Euro für die Instandsetzung von 20 Schulen in der Grafenstadt in die Hand genommen. Küsters Idee: Kommune, Kreis, Land und Bund wählen Moers als Modellstadt aus, die die mit Prosa gesammelten Erfahrungen umsetzt.