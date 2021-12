Organisatoren in Moers sagen ab : Grafschafter Nelkensamstagszug 2022 fällt aus

Organisatoren in Moers sagen ab

Menschenmassen am Weg des Nelkensamstagszug 2019. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Der Kulturausschuss Grafschafter Karnevals hat den Zug zum zweiten Mal hintereinander abgesagt. Der Schutz der Menschen vor einer Ansteckung könne nicht gewährleistet werden, sagte KGK-Präsident Hans Kitzhofer nach einem Gespräch mit Vertretern des Ordnungsamts und der Polizei.

Zum zweiten Mal hintereinander wird es 2022 keinen Nelkensamstagzug von Duisburg-Homberg nach Moers geben. Der Kulturauschuss Grafschafter Karneval (KGK) hat ihn am Mittwoch abgesagt. Es gehe um den Schutz den Menschen, sagte KGK-Präsident Hans Kitzhofer. Die Ansteckungsgefahr sei zu groß, gerade angesichts der sich gerade ausbreitenden Omikron-Variante des Virus, die möglicherweise besonders aggressiv ist. Die Entscheidung, den Zug abzusagen, fiel in einem Gespräch, an dem neben dem KGK Vertreter der Stadt und der Polizei teilnahmen. „Wir haben einvernehmlich entschieden“, sagte Kitzhofer. Er sprach von einer „historischen Angelegenheit“. Noch nie sei der Nelkensamstagzug, den es seit der Gründung des KGK im Jahr 1957 gebe, zweimal hintereinander ausgefallen. Das sei bislang überhaupt nur einmal, nämlich während des Irakkriegs passiert.