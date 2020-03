Historie in Moers : Buch-Premiere ist abgesagt

Grafschafter Museums- und Geschichtsverein muss zwei Großprojekte auf Eis legen.

„So hatten wir uns den Verlauf des 400-jährigen Jubiläums der Vollendung der oranischen Befestigungsanlage der Stadt Moers und ihres Schlosses nicht vorgestellt“, sagt Peter Boschheidgen, Vorsitzender des Grafschafter Museums- und Geschichtsvereins. Zwei Großprojekte hat der Verein aus Anlass des runden Geburtstages der im Jahr 1620 unter Moritz von Oranien nach nicht einmal 20-jähriger Bauzeit vollendeten Befestigungsanlage in der Pipeline, deren Ausstoss nun durch das Corona-Virus „verstopft“ ist: Am 25.März sollte das vom Verein in Auftrag gegebene Buch „400 Jahre oranische Befestigung von Moers 1620-2020“ auf der Mitgliederversammlung und am 30. März feierlich im Rittersaal des Schlosses vorgestellt werden. Beide Veranstaltungen hat der Vorstand wegen der Pandemie abgesagt.