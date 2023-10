Ausstellung in Moers Ein Moerser zwischen Kunst und Politik

Er wurde verfolgt, er hat das KZ überlebt und den Widerstand mit organisiert: der Maler und Grafiker Hanns Kralik. Ein Teil der beeindruckenden Werke Kraliks, der in seiner Jugend in Moers lebte, ist jetzt im Grafschafter Museum im Moerser Schloss zu sehen. Kooperationspartner sind dabei der Verein Erinnern für die Zukunft in Moers und Kraliks Großneffe Ralf Zimmermann. Das Projekt wird durch die Kulturstiftung Sparkasse am Niederrhein finanziell unterstützt. Das Museum zeigt die Sonderausstellung „Hanns Kralik – Mensch, wie stolz das klingt“ im Spannungsfeld zwischen Kunst und Politik bis zum 24. März 2024.