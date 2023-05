Grafschafter Museum in Moers Museumstag bietet Diebe und Erdbeeren

Im Musenhof sind außerdem die Omas for Future und die Awo Kreisverband Wesel mit Ständen vertreten. Die Awo stellt am Museumstag Porträts von nach Moers geflüchteten ukrainischen Frauen aus. Sie erzählen ihre Erinnerungen an den Kriegsausbruch außerdem in dem Buch „Krieg und F...“, das es an dem Stand zu kaufen gibt. „Das F im Titel steht für vieles, zum Beispiel für Flucht, Freundschaft und Frieden“, erklärt Olga Weinknecht, die an dem Buch mitgewirkt hat. Eine der Frauen ist nicht auf den Proträtfotos der Fotografin Andrea Zmrzlak zu sehen, aber im Buch vertreten. Sie ist noch in der Ukraine und schickte ihren Text von dort. Das Buch ist zweisprachig: Die Texte darin sind auf Deutsch und Ukrainisch verfasst.